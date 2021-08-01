Курортный сбор начинают взимать с туристов на федеральной территории Сириус

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Эксперимент по курортному сбору стартует на федеральной территории Сириус, за сутки пребывания с совершеннолетних туристов будет взиматься плата в размере 10 руб. Полученные средства власти намерены направить на благоустройство курортной инфраструктуры и на оборудование детских площадок.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии в июле внесли изменения в закон о курортном сборе, предусматривающие его взимание на федеральной территории Сириус. Врио главы федеральной территории Андрей Столяров сообщал ТАСС, что эксперимент стартует 1 августа, планируется, что ежегодные отчисления от сбора в бюджет Краснодарского края будут превышать 31 млн рублей, уже в 2021 году на средства от сбора на федеральной территории намерены благоустроить знаковые туристические места.

Также Столяров сообщал, что на федеральной территории Сириус, кроме благоустройства курортных объектов, за счет средств сбора планируют оборудовать детские площадки. По его словам, предварительно планируемые средства разделили на четыре площадки, на них будет предусмотрено резиновое покрытие, запущены общественные обсуждения по выбору территорий, они будут проходить до 2 августа. Власти ожидают предложений жителей по оборудованию данных площадок.

Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, его размер составляет 10 руб. с человека в сутки, исключение по закону составляют жители Краснодарского края, средства направляют на благоустройство территорий. На федеральной территории Сириус более 180 операторов курортного сбора.

В начале февраля 2020 года в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести из состава Сочи поселок Сириус и преобразовать его в отдельный муниципалитет, по его результатам также было принято положительное решение. 25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава города Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон о федеральной территории Сириус.