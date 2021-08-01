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Небольшой дождь и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве 1 августа

Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Небольшой дождь, облачная погода с прояснениями и до +28 градусов прогнозируют в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 26-28 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до +16 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах +26-29 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки +16 градусов.

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