Собянин анонсировал благоустройство 300 образовательных площадок в Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Более 100 знаковых мест и около 300 площадок на территории образовательных учреждений благоустроят в 2021 году в московских районах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Более 100 знаковых мест и около 300 площадок образовательных учреждений будут благоустроены в районах Москвы. На 20 улицах идут полномасштабные работы", - сказал Собянин.

Он добавил, что в 2020 году большинство работ по благоустройству улиц и районов Москвы пришлось приостановить из-за распространения коронавируса.

"Всегда, когда мы занимаемся благоустройством, возникают дополнительные требования и проявляется интерес горожан, появляется запрос. И наоборот, запрос, конечно, тоже нас подвигает к тому, чтобы улучшать и благоустраивать город", - отметил мэр.