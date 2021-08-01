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На новом туристическом портале появился виртуальный гид по парковым прудам Москвы

В путеводитель входят описания и точные координаты прудов в семи парках столицы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Онлайн-прогулки с виртуальным гидом по прудам, которые находятся в семи московских парках, появились на туристическом портале Discovermoscow.com, открытом в июле 2021 года. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра столицы.

"Как увидеть голландские пруды, не уезжая из Москвы, где покормить лебедей и в каком парке можно найти искусственный водоем с почти четырехсотлетней историей. На эти и многие другие вопросы о живописнейших прудах в зеленых уголках столицы ответит виртуальный гид туристического интернет-ресурса Discovermoscow.com", - говорится в сообщении.

Отмечается, что путеводитель создали при поддержке объединенной дирекции "Мосгорпарк". В него входят описания и точные координаты прудов в семи парках Москвы.

Туристический интернет-ресурс Discovermoscow.com объединяет в себе медиаплатформу #Москвастобой и туристический портал Discover.Moscow. Вся информация доступна на трех языках - русском, английском и китайском.

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