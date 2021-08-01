Псковская область получит 200 млн рублей на обеспечение связью 48 сел и деревень

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство России выделит 200 млн рублей на создание инфраструктуры для устойчивой мобильной связи в 48 малонаселенных селах и деревнях Псковской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Средства пойдут на сооружение антенн, базовых сотовых станций и другой телекоммуникационной инфраструктуры. Федеральное финансирование поможет обеспечить качественной связью не менее 48 малочисленных населенных пунктов, среди которых Заполье (Бежаницкий район), Островцы (Гдовский район), Чернецово (Дедовичский район), Ларино (Островский район) и другие", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, решение приняли по итогам встречи Мишустина с пенсионерами и общественниками Псковской области во время его командировки в регион 18 февраля. Тогда глава кабмина пообещал местным жителям решить проблему со связью в малонаселенных селах и деревнях.