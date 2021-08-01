Количество сделанных в Китае прививок от коронавируса за неделю выросло на 6,6%

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Общее число сделанных в Китае прививок от коронавируса за последние семь дней увеличилось примерно на 6,6%, превысив 1,65 млрд. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, на текущий момент в стране сделано 1 652 281 000 прививок от COVID-19. За минувшие сутки власти обеспечили вакцинацию 15,4 млн человек. Таким образом, за последние 24 часа число примененных в Китае доз иммунобиологических препаратов возросло примерно на 1%.

Как полагает ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань, к концу года уровень вакцинации по стране может достигнуть 80% и у жителей выработается коллективный иммунитет. Постепенно вакцины от коронавируса становятся доступными и для особых категорий населения, которым прививки прежде делать было нельзя, в частности для подростков.

По результатам последней переписи населения, завершенной в текущем году, число жителей Китая (включая Тайвань, специальные административные районы Гонконг и Макао) составляет 1,44 млрд человек.

Согласно статистике, за последние сутки в КНР выявлено 112 человек с COVID-19, в том числе 37 бессимптомных носителей. За последние две недели в стране заметно возросло количество местных случаев, а в провинциях Цзянсу (восток) и Хэнань (центр) сформировались новые очаги заражения. Несмотря на то что инфицированные были обнаружены и среди людей, прошедших вакцинацию, местные врачи заявляют о достаточно высокой эффективности национальных препаратов, которые позволяют заметно снизить эпидемиологические риски и смягчить последствия заболевания, вызываемого коронавирусом.

Из официальных данных следует, что в местных больницах находятся 409 человек (включая бессимптомных носителей), заразившихся на территории КНР. По всему Китаю сохраняется пониженный уровень опасности, за исключением 78 жилых зон (в провинциях Цзянсу, Хэнань и еще шести провинциях), где действуют меры реагирования средней и высокой степени.