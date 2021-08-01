Больше половины кабанов погибли за год на Дальнем Востоке из-за африканской чумы свиней

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Более 50% особей кабанов, обитающих на территории Дальнего Востока, за один год погибли в результате заражения африканской чумой свиней. Об этом в воскресенье ТАСС сказал главный координатор проектов отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Павел Фоменко.

"По самым скромным оценкам, с 2021 года мы потеряли более 50% особей кабана, проживающих на территории Дальнего Востока. Причина - африканская чума свиней", - сказал Фоменко.

Он отметил, что кабаны - это основной источник питания амурских тигров, которые обитают на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области. На других территориях дальневосточного региона в рационе диких кошек преобладают другие парнокопытные - косули, кабарга, изюбр.

"Наша организация работает над большим исследовательским проектом по африканской чуме свиней, который включает работу по оценку гибели и попытке глобальной перестройки охотничьего хозяйства для того, чтобы как-то минимизировать проблему с пропитанием хищника (тигра - прим. ТАСС). Хотим, чтобы охотничьи хозяйства искусственно увеличили численность копытных - косули, изюбра, пятнистого оленя. Для этого существуют методы биотехники, которые работают", - сказал Фоменко.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не регистрировалось, однако ученые не исключают такого риска.