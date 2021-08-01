Единороссы поддержали идею мониторинга безопасности пешеходных переходов

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Единороссы могут включить в программу по безопасности дорог предложение "Молодой гвардии Единой России" провести всероссийский мониторинг нерегулируемых пешеходных переходов в малых населенных пунктах, в каких-то отдаленных районах, заявил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в ходе форума "Территория смыслов" в воскресенье. По его словам, такие меры могут повысить безопасность дорожного движения, чтобы избежать "очень трагичных и печальных случаев", подобных случившемуся ранее в Солнцево.

"У нас есть программа "Безопасные и качественные дороги", которая реализуется по инициативе "Единой России", она сегодня наполнена федеральными средствами. И в рамках этой программы можно осуществить мониторинг и дополнительно включить направление, которое обеспечит организацию безопасности на регулируемых перекрестках. <…> Это хорошая идея, я думаю, если "Молодая гвардия" включится и проведет такой мониторинг, то мы обязательно рассмотрим это, чтобы включить в программу", - отметил Неверов.

В свою очередь председатель движения "Совет матерей России", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая обратила внимание на то, что при проведении такого мониторинга необходимо обратить внимание на региональные нормативно-правовые акты. "Нам пишут родители из различных регионов России, что где-то есть акт, в котором написано, что пока на этом пешеходном переходе не будет сбито пять, шесть или девять человек, то там не появится "лежачий полицейский". Это как? Жизнь одного человека ценна", - подчеркнула Буцкая.

Днем 16 июля в Москве на улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов. Трехлетний ребенок умер 17 июля вечером. У девятимесячного ребенка сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Сначала Башкирову поместили под домашний арест, но 19 июля Тверской суд Москвы по просьбе прокуратуры изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, установив срок ареста до 16 сентября.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".