В Дивеево прошла литургия, приуроченная ко дню памяти Серафима Саровского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Литургия прошла 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области, приуроченная ко дню памяти преподобного Серафима Саровского и 30-летию второго обретения его святых мощей.

"Совершая божественную литургию в этот торжественный день, мы вспоминаем также особое событие - обретение мощей преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского - чудотворца. В этом году исполняется 30 лет со дня второго обретения его честных мощей, 30 лет назад свершилось великое событие, событие для всей святой Руси и для всего православного мира", - сказал во время трансляции литургии на канале "Время Н" епископ Дальнеконстантиновский Филарет.

В 1920 году в городе Темникове Тамбовской губернии - Саровская обитель тогда находилась на ее территории - мощи преподобного, вывезенные из Сарова, вскрыли. Их перевезли в Москву в Донской монастырь, превращенный в музей атеизма, потом след затерялся. В 1991 году мощи обнаружили в музее в Ленинграде и вернули в Дивеево.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что преподобный Серафим Саровский остается одним из самых почитаемых русских святых - "с его именем связано много светлых моментов, укрепляющих людей в вере и дарящих им надежду; Дивеево стало точкой притяжения для верующих со всего мира".

Свято-Троицкий женский монастырь основали в 1780-е годы. Расположился он в 170 км от Нижнего Новгорода. В 1903 году в день рождения старца при участии царской фамилии состоялась канонизация преподобного Серафима Саровского.