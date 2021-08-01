Жириновский поспорил с активистами КПРФ на тему пенсий в СССР

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в воскресенье во время встречи с участниками молодежного образовательного форума "Территория смыслов" вступил в ожесточенную перепалку с активистами КПРФ из-за из слов о том, что пенсии были введены только в СССР.

В ходе дискуссии лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг критике размер нынешних пенсий. "А при советской власти сколько получали? Моя мать 50 рублей получала", - отреагировал на это Жириновский. "Почему не платили сельским работникам пенсии в Советском союзе?" - в свою очередь указал руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

В момент спора из зала со стороны активистов КПРФ прозвучал возглас о том, что "именно Советский союз ввел пенсии". "Отобрал пенсии! Колхозники не получали ничего", - парировал Жириновский, пригрозив "вызвать конвой и арестовать всех к чертовой матери".

"Я жил при советской власти! Ты жил тогда хоть один день? Ни паспортов не было, ни стипендии не было. Чего ты врешь? Иди сюда, иди сюда и встань на колени передо мной! Подлец и негодяй!" - потребовал Жириновский. Однако на этом ожесточенная часть спора завершилась, и слово взял Неверов.

При этом в ходе обсуждения пенсионной темы спор возник и непосредственно между Неверовым и Зюгановым. "20 лет у власти не хотите накормить страну", - обратился лидер КПРФ к единороссам. "Да вы 75 лет были у власти и ничего не сделали!" - ответил Неверов.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"