Российского робота трудоустроили на станцию переливания крови в Оренбурге

ПЕРМЬ, 1 августа. /ТАСС/. Робот от российских разработчиков занимается подготовкой доноров к процедуре сдачи крови в Оренбургской областной клинической станции переливания крови. Об этом рассказал ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"В региональной станции переливания крови "Промобот" встречает доноров и помогает им подготовиться к процедуре забора крови: бесконтактно измеряет температуру тела, давление донора, его рост и вес, проводит беседу. Это происходит уже после приема у врача-трансфузиолога, который определяет состояние здоровья донора и назначает вид донации", - рассказал собеседник агентства.

По словам разработчиков, таким образом робот поможет разгрузить медперсонал, чтобы не отвлекать его на выполнение простых операций. В компании надеются, что такой электронный помощник сможет привлечь внимание к донорству. "Станция переливания крови - одно из самых необычных мест работы для наших роботов. У нас уже были роботы-полицейские, няни и преподаватели, но робота, который делает настолько доброе дело, мы собрали, пожалуй, впервые", - сказал Кивокурцев.

Робот также может свободно общаться с врачами и гостями учреждения. Благодаря искусственному интеллекту он сможет поддержать диалог, рассказать о том, что нужно сделать, чтобы сдать кровь, а также поможет найти дорогу к буфету после процедуры.

Компанию "Промобот" основали в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". На данный момент компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они "трудятся" в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.