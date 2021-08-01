Полиция задержала 26 человек на манифестации против санитарных пропусков в Париже

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали 26 человек на акциях протеста против санитарных пропусков в Париже в субботу. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFM со ссылкой на сводные данные префектуры полиции.

Ранее сообщалось, что по всей Франции были задержаны 19 человек, из них 10 - в Париже. Как отмечает BFM, сводки были пересмотрены в сторону увеличения, согласно уточненным данным префектуры полиции, в столице были задержаны 26 человек. Какое количество участников протестов было задержано в итоге во всей стране, не уточняется.

В субботу по всей Франции прошли акции протеста против вакцинации и санитарных пропусков. Всего в них приняли участие 204 тыс. человек, в том числе 14,2 тыс. - в Париже.

Как заявили представители правительства, расширенное применение санитарного пропуска, который обязателен для посещения кафе, доступа в концертный зал или кинотеатр, а также для пользования воздушным и железнодорожным транспортом, начнется 9 августа. Он будет содержать справку об иммунитете, данные о полной вакцинации или негативный результат недавнего ПЦР-теста. Власти обещают использовать этот документ "не дольше, чем того потребует ситуация". По оценкам экспертов, он может быть сохранен по крайней мере до конца этого года.