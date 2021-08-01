Нарышкин заявил, что воспринимает переписывание истории как личное оскорбление

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин воспринимает попытки пересмотреть историю Великой Отечественной войны как личное оскорбление.

"Как свое личное. Так же, как, я надеюсь, большинство россиян это воспринимает", - заявил Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны телеканалом "Россия-1".

Глава СВР подчеркнул, что, как и большинство россиян, чувствует свою сопричастность к Великой Отечественной войне. "Мой дед - его останки лежат на Пискаревском кладбище, - он ушел из жизни у станка, - рассказал Нарышкин. - Уже не было сил пешком ходить на работу, транспорта не было. И рабочие на Ленинградских заводах, особенно оборонных, они оставались там, на местах, и работали, пока хватало сил. Вот у него сил хватило только до января 1942 года".

По словам Нарышкина, его отец выжил чудом. "Он тоже был близок к тому, чтобы уйти из жизни, потому что был голод, и он уже лежал. И как мне рассказывала моя бабушка, его мать, что мысленно уже с ним прощались. Но, слава Богу, дальняя родственница, у которой был дом и хозяйство севернее Ленинграда, эта часть еще не была оккупирована, она принесла полмешка картошки. И это отца спасло", - поделился он.