Дорожники устранили размыв автодороги в Бурейском районе Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 августа. /ТАСС/. Проезд по мосту на подъезде к поселку Талакан в Бурейском районе Амурской области восстановили. Участок дороги для движения транспорта открыт, сообщается в воскресенье в Telegram-канале правительства Амурской области.

"В Бурейском районе дорожники восстановили подходы к мосту на 41-м км подъезда к поселку Талакан. Руководитель подрядной организации ООО "СМУ" оперативно отреагировал на размыв проезжей части на участке дороги, содержание которого осуществляет подрядчик, направил спецтехнику и мобильную группу специалистов. В 19:00 (13:00 мск) участок дороги для движения автотранспорта открыт", - говорится в сообщении.

В ночь с 31 июля на 1 августа обильные осадки привели к подтоплению в двух районах области. Кроме того, в Бурейском районе пострадали два автомобильных моста - первый на 135-м км трассы Благовещенск - Гомелевка, второй - на въезде в поселок Талакан. К селам, оставшимся без транспортного сообщения, организовали лодочные переправы.

Из-за паводков в Амурской области ввели режим ЧС межрегионального характера. Всего вода повредила порядка тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 2021 году в 6,3 млрд рублей.