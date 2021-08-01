В Петербурге полный курс вакцинации прошли более 1 млн человек

"По данным на 31 июля, в Петербурге всего было привито разными вакцинами 1 млн 328 тыс. 491 человек. Из них 1 млн 237 человек полностью закончили цикл вакцинации. Из этого числа однокомпонентной вакциной "Спутник лайт" привито 2 тыс. 371 человек", - говорится в сообщении.

Как отметили в Смольном, в воскресенье на городскую фармацевтическую базу также поступила крупная партия "Спутника лайт" - 91,8 тыс. доз. Всего город по состоянию на воскресенье располагает 181 тыс. 279 дозами различных вакцин от коронавируса. Для вакцинации в Петербурге развернуто 146 пунктов в медицинских организациях. Помимо этого, прививки делают выездные бригады, и также привиться можно в 39 мобильных пунктах.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что многие жители города ждали появления "Спутника лайт" в прививочных пунктах. "Эта вакцина поможет укрепить иммунитет тех, кто переболел. Она востребована у тех, кто по разным причинам не может рассчитывать на большие сроки между прививками двумя компонентами", - привели в пресс-службе слова Беглова.

По состоянию на воскресенье Петербург находится на втором месте после Москвы среди регионов России по числу выявленных случаев коронавируса - зарегистрировано 530 тыс. 637 заражений, 505 тыс. 321 человек выздоровел, 19 тыс. 312 человек умерли. За последние сутки в городе выявлено 1 911 случаев заражения, 1700 человек выздоровели и 67 человек умерли.