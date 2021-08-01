В Краснодарском крае создадут площадку для развития цифрового садоводства

ТАСС, 1 августа. Преподаватели Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") и учащиеся инжиниринговой школы создадут в 2021 году в Краснодарском крае площадку для обучения школьников программированию и пилотированию беспилотников, используемых в сельском хозяйстве, сообщил ТАСС в воскресенье директор научно-производственного центра вуза Александр Варфоломеев.

"Центр молодежного инновационного творчества "Старт" выиграл заявку для реализации школьных экспериментов и проектов в области цифрового (с использованием цифровых технологий, в том числе беспилотников) садоводства с помощью беспилотных летательных аппаратов. Преподаватели БелГУ и учащиеся инжиниринговой школы будут развивать цифровое садоводство в Краснодарском крае, создать площадку для этого планируется в 2021 году", - сказал собеседник агентства.

Применение беспилотных летательных аппаратов, позволяющих быстро и точно собирать, а затем анализировать данные о рельефе почв, качестве посевов и урожая, эффективности различных агротехнических работ, является одним из перспективных направлений в сельском хозяйстве. Создание пилотной площадки по развитию данного направления в Краснодарском крае, по мнению авторов проекта, позволит с ранних лет вовлечь детей в научную, инновационную и предпринимательскую работу. Перед запуском проекта планируется разработать специальное руководство, обучить пилотированию и программированию беспилотников преподавателей площадки.

"После реализации пилотного проекта в Краснодарском крае планируется создать подобную площадку на базе центра молодежного инновационного творчества "Старт" в Белгороде в рамках реализации проекта научного-образовательного центра", - добавил Варфоломеев.