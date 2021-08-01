В Хорватии из-за жары объявили предпоследний уровень погодной опасности

ЗАГРЕБ, 1 августа. /ТАСС/. Предпоследний (оранжевый) уровень погодной опасности в связи с тропической жарой в воскресенье объявлен практически на всей территории Хорватии. Об этом сообщили журналистам в Государственном гидрометеорологическом институте страны.

По данным института, оранжевый уровень погодной опасности в основном объявлен в регионах Осиека, Дубровника, Госпича, Риеки и Книна. Там максимальные температурные показатели составили около 35-36 градусов по Цельсию.

При этом температуры до 35 градусов по Цельсию, а также большая вероятность гроз, ливней и ураганного ветра обусловили необходимость объявления последнего (красного) уровня погодной опасности в Сплитском регионе в южной части Хорватии.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в институте призвали жителей страны проявлять осторожность и максимально избегать пребывания на открытом солнце в дневные часы, а также следовать рекомендациям врачей о необходимости ношения легкой одежды светлых тонов, употребления жидкости и отказа от тяжелой пищи.