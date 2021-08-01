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В Нижнем Новгороде концертом симфонического оркестра Мариинки открыли Чкаловскую лестницу

Губернатор области Глеб Никитин назвал открытие лестницы одним из самых знаковых подготовительных событий к юбилею города
© Георгий Поветкин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Одну из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода - Чкаловскую лестницу, которая пользуется особой популярностью у туристов, - открыли после реконструкции в воскресенье концертом Симфонического оркестра Мариинского театра, исполнившего под руководством дирижера Валентина Урюпина произведения всемирно известных композиторов.

На сцене, возведенной прямо на лестнице, оркестр исполнил произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского, Сергея Рахманинова. Реконструкция объекта проводилась к 800-летию города. Чкаловская лестница станет доступной для посещения после 4 августа, когда пройдет демонтаж сцены.

С обновлением достопримечательности нижегородцев поздравил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Дорогие друзья, я рад присутствовать сегодня на обновлении, новом открытии, возрождении символа Нижнего Новгорода - Чкаловской лестницы. Эту лестницу начинали строить когда-то в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Но уже тогда наши земляки думали о том, как будет выглядеть город, когда война пройдет и мы победим. Эта лестница все эти годы была не просто символом и визитной карточкой Горького и Нижнего Новгорода, она для большинства нижегородцев связана с какими-то глубоко личными переживаниями, воспоминаниями: у кого-то здесь проходило первое свидание, кто-то здесь гулял с ребенком, кто-то впервые пробовал взбежать по этой лестнице, занимаясь спортом. Но это символ гордости, это символ удивительного города Нижнего Новгорода, который в эти дни готовится к своему 800-летию", - сказал Сергей Кириенко. Он отметил, что 800-летие города - это праздник не про прошлое, а про будущее.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин добавил, что открытие Чкаловской лестницы - одно из самых знаковых подготовительных событий к юбилею города. "Действительно, Сергей Владиленович правильно сказал - это и символ, и знак, и что-то личное для каждого. Так или иначе, это достойный элемент программы "Символов-800". Самый, наверное, знаковый <...> Та история, которую вспомнил Сергей Владиленович [о строительстве лестницы во время Великой Отечественной войны], - это такой нам с вами посыл от предков, что несмотря ни на что, ни в какие тяжелейшие времена нельзя забывать о красоте, о символах, о том, что наша страна, наш регион, наш город достойны того, чтобы в них появлялись новые красивейшие достопримечательности", - сказал Глеб Никитин.

О достопримечательности

Чкаловскую лестницу, ведущую от памятника летчику-испытателю Валерию Чкалову к набережной Волги, реставрировали несколько раз. Впервые работы прошли в 1996 году, когда ее конструктивные элементы пришли в негодность. Последняя реставрация лестницы проводилась в 2012-2013 годах. В сентябре 2019 года частично обрушилась верхняя смотровая площадка Чкаловской лестницы. Для восстановления объекта была проведена экспертиза конструкций, инженерные изыскания на склоне, затем была разработана проектно-сметная документация. Первый этап по сохранению объекта завершился в июне 2020 года, в этом году работы продолжились.

Нижний Новгород в 2021 году отпразднует 800-летие. По предположениям историков, город был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий. В нее включили в том числе события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.

Теги
РоссияКириенко, Сергей ВладиленовичНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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