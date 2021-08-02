На Чукотке прогнозируют мокрый снег и ветер до 20 м/с

ТАСС, 2 августа. Очередной циклон принесет в понедельник в арктические районы Чукотки и на побережье мокрый снег, ветер с порывами до 20 м/с и понижение температуры, сообщается на сайте Чукотгидромета.

"На большей территории округа дождь. На арктическом побережье мокрый снег. Северо-восточный ветер 3-8 м/с с порывами до 10-15 м/с, на арктическом побережье усиления до 20 м/с", - говорится в сообщении.

По информации на онлайн-табло аэропорта в Угольных Копях, в понедельник из окружной столицы по метеоусловиям не вылетели два рейса: в поселок Провидения и село Лаврентия.