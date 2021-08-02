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Пандемия COVID-19

Жителей Чукотки, уезжавших из региона, обязали сдавать ПЦР-тест перед выходом на работу

Исключение составят граждане, которые приступают к работе не ранее чем через 14 дней после прибытия в регион

ТАСС, 2 августа Обязательное бесплатное ПЦР-тестирование ввели для всех жителей Чукотки, которые возвращаются из поездок в другие регионы РФ, перед выходом на работу. Исключение составят граждане, которые приступают к обязанностям не ранее чем через 14 дней после прибытия в округ, сообщает пресс-служба правительства региона.

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"До 31 августа включительно обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории указанных населенных пунктов (в Анадыре, Певеке, Билибине и в поселке Угольные Копи - прим. ТАСС), не допускать на рабочее место и территорию организации работников, прибывших в Чукотский автономный округ после 31 июля из других регионов Российской Федерации, у которых отсутствует справка об отрицательном результате обследования методом ПЦР на COVID-19, выданная не ранее чем за три дня до дня выхода на работу, за исключением случая, если выход на работу работника осуществляется по истечении 14 дней с момента его прибытия в Чукотский автономный округ", - говорится в сообщении

На Чукотке по-прежнему запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 166 случаев заражения коронавирусом. 933 пациента выздоровели, девять умерли. Первым компонентом вакцины на Чукотке привиты свыше 19,5 тыс. человек, из них более 16,5 тыс. жителей завершили вакцинацию.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19
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