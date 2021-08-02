Жителей Чукотки, уезжавших из региона, обязали сдавать ПЦР-тест перед выходом на работу

ТАСС, 2 августа Обязательное бесплатное ПЦР-тестирование ввели для всех жителей Чукотки, которые возвращаются из поездок в другие регионы РФ, перед выходом на работу. Исключение составят граждане, которые приступают к обязанностям не ранее чем через 14 дней после прибытия в округ, сообщает пресс-служба правительства региона.

"До 31 августа включительно обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории указанных населенных пунктов (в Анадыре, Певеке, Билибине и в поселке Угольные Копи - прим. ТАСС), не допускать на рабочее место и территорию организации работников, прибывших в Чукотский автономный округ после 31 июля из других регионов Российской Федерации, у которых отсутствует справка об отрицательном результате обследования методом ПЦР на COVID-19, выданная не ранее чем за три дня до дня выхода на работу, за исключением случая, если выход на работу работника осуществляется по истечении 14 дней с момента его прибытия в Чукотский автономный округ", - говорится в сообщении

На Чукотке по-прежнему запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 166 случаев заражения коронавирусом. 933 пациента выздоровели, девять умерли. Первым компонентом вакцины на Чукотке привиты свыше 19,5 тыс. человек, из них более 16,5 тыс. жителей завершили вакцинацию.