В Магаданской области из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 2 августа. Спасатели в понедельник в связи с прогнозируемым штормовым ветром объявили экстренное предупреждение в трех районах Магаданской области, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 2 августа 2021 года. Существует вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня, <…> связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением и деформацией слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций", - рассказали в центре.

По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах Магаданской области днем ожидается северо-восточный ветер скоростью до 20 м/с. Сейчас на Колыме преимущественно пасмурная погода. Температура воздуха за последние дни опустилась до плюс 13 градусов. Скорость ветра достигает около 5-10 м/c, осадков нет.