В Москву пришла гроза

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Гроза с ливнем пришла в Московский регион во второй половине ночи в понедельник.

По частности, по свидетельствам корреспондентов ТАСС, находящихся в разных районах столицы и ближнего Подмосковья, грозовые разряды и осадки отмечаются в настоящее время в городах Раменское и Жуковский, "засветки" наблюдаются также в Лыткарине, в районе Бронниц и Домодедова и в столичных районах Выхино и Новокосино.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ распространили сообщение о том, что в понедельник, 2 августа, в Москве местами ожидается сильная жара: столбики термометров могут подняться до отметки плюс 30 градусов. При этом метеорологи не исключают в столице кратковременный дождь, местами грозу. Также прогнозируется южный и юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с.