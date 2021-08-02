Проект рекультивации бывшей нефтебазы в Красноярске подготовят к зиме

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Проектно-сметную документацию (ПСД) на рекультивацию земельного участка бывшей красноярской нефтебазы, после переноса которой обнаружены подземные скопления нефтепродуктов, подготовят до конца ноября 2021 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

Нефтебаза была закрыта в 2019 году. В декабре 2020 года сообщалось, что на ее территории были обнаружены подземные скопления нефтепродуктов объемом от 950 до 1,87 тыс. кубометров. В феврале этого года на Енисее в районе нефтебазы были обнаружены масляные пятна. Проверка прокуратуры установила, что появились они из-за подземных скоплений нефтепродуктов.

"Специалистам предстоит провести дополнительные исследования и сформировать ПСД, на основе которой в будущем и проведут очистку загрязненной предприятием территории. Документ должен быть готов до конца ноября 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Эксперты Института нефти и газа в марте - апреле этого года уже обследовали земельный участок бывшей нефтебазы и подтвердили наличие загрязненного топливом грунта. Сейчас компания "Красноярскнефтепродукт" выполняет мероприятия для снижения нагрузки на окружающую среду и недопущения загрязнения реки Енисей.

Вдоль причальной стенки установлен двойной ряд бон, которые полностью исключают возможность попадания нефтепродуктов в воду. По всей береговой линии обустроены дренажные траншеи с фильтрующе-откачивающими устройствами, которые в автоматическом режиме откачивают пленки нефтепродуктов из приемных колодцев. Дважды в день специалисты проводят визуальный мониторинг состояния боновых заграждений и акватории Енисея с обязательной фото- и видеофиксацией, эти данные направляют в природоохранную прокуратуру. В ближайшее время установят три видеокамеры для онлайн-наблюдения за рекой.

После закрытия нефтебазы на ее территории провели работы по демонтажу резервуаров, в которых ранее хранились нефтепродукты. Всего демонтировали более 40 крупных резервуаров, а также три километра трубопроводов. В перспективе на площадях бывшей нефтебазы планируют развивать жилищное строительство.