Камчатские власти сообщили, что регион выходит на плато по заболеваемости коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 августа. /ТАСС/. Количество госпитализированных в стационары из-за заражения коронавирусом камчатцев и количество выздоровевших пациентов в регионе сравнялось, что говорит о постепенной стабилизации эпидемиологической ситуации на полуострове, заявил в понедельник на оперативном совещании в правительстве вице-губернатор Камчатки Александр Кузнецов.

"Если анализировать предыдущую неделю, видно, что мы достигли некого плато. Сейчас уровень госпитализации и уровень выписки сравнялся. Постепенно освобождается коечный фонд. Мы планируем еще неделю отслеживать динамику и переходить к плановой медицине, если динамика не изменится", - сообщил Кузнецов.

По данным регионального оперштаба, в среднем за сутки в стационары Камчатки попадают около 25 человек, заразившихся коронавирусом, и примерно столько же получают отрицательные тесты на наличие в организме инфекции. Однако, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, масочный режим на Камчатке продлен до 31 августа. В крае сохраняется требование ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте, а также запрет на проведение массовых мероприятий. Кроме того, туристы, приезжающие на Камчатку, должны иметь один из трех документов: справку о вакцинации, отрицательный результат теста на коронавирус или справку о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании. Такие же документы понадобятся отдыхающим при заселении в гостиницы.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 16,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. 14,5 тыс. пациентов выздоровели, 242 умерли. Прививку первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе сделали около 60 тыс. человек.