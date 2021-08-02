Реконструкция здания театра Афанасьева в Новосибирске потребует еще 110 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 2 августа. /ТАСС/. Реконструкция здания для Новосибирского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, который около 30 лет не имеет собственной сцены, потребует дополнительного финансирования в 110 млн рублей из-за сложности проекта. Об этом в понедельник во время оперативного совещания правительства сообщила министр культуры региона Наталья Ярославцева.

Новосибирский драматический театр под руководством Сергея Афанасьева сейчас располагается в подвале и части первого этажа общей площадью более 600 кв. метров в одном из зданий в центре города. Мэрия Новосибирска решила предоставить театру двухэтажное здание, которое ранее занимал кинотеатр "Пионер", предварительно проведя реконструкцию. Общая площадь здания превышает 3 тыс. квадратных метров. Проект получил поддержку Минкультуры РФ и финансирование в размере 530 млн рублей.

"Проект очень сложный, здание начала прошлого века, <...> идет параллельно корректировка ПСД (проектно-сметной документации - прим. ТАСС). В связи с этим я прошу мэрию Новосибирска максимально ускорить подачу обновленной ПСД в Госэкспертизу, в Минстрой, потому что у нас есть [отставания от графика работ]. К сожалению, у нас нет освоения бюджетных средств. Второй риск по этому объекту, что это дополнительные работы, по оценке Минстроя, почти 110 млн рублей на 2022 год. Пока мы с источником финансирования не определились", - сказала Ярославцева.

В ноябре 2020 года региональное Минкультуры потребовало активизировать работы по реконструкции здания из-за слабого освоения бюджетных средств мэрией Новосибирска. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что сбоев в реконструкции театра допускать нельзя. Ранее общая стоимость проекта реконструкции здания для театра оценивалась в 504 млн рублей. Помимо выделяемых из федерального бюджета более 250 млн рублей на реконструкцию, средства будут выделены и из регионального бюджета. Власти намерены ввести в эксплуатацию здание для новосибирского драмтеатра к 2022 году.

Афанасьев создал театр в 1987 году. Он поставил более 60 спектаклей в Новосибирске, других городах России, а также во Франции. Афанасьев - обладатель премии в области культуры и искусства мэрии Новосибирска "Человек года" (1997 год), премии "За мужество и огромный вклад в культурную жизнь города "Золотой ключ" (2003 год), золотой медали имени Н. Д. Мордвинова "За выдающийся вклад в театральное искусство" (2018 год). Сам театр имеет десятки призов и наград российских и международных фестивалей. Афанасьев также является президентом Новосибирского государственного театрального института.