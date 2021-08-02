Внутренний поток туристов в Москву за I полугодие восстановился на 90%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Внутренний поток туристов в Москву за I полугодие 2021 года восстановился на 90% по сравнению с показателем 2019 года. К такому выводу пришли эксперты РЭУ им. Плеханова.

"Внутренний поток туристов в Москву в первые шесть месяцев 2021 года по сравнению с тем же периодом 2019 года восстановился почти на 90% и составил более 3,6 млн россиян", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости посуточной аренды жилья и стал самым популярным некурортным городом для поездок у россиян этим летом. Второе место рейтинга занимает Москва, третье - Казань, далее идут Калининград и Кисловодск. Также в топ-10 некурортных городов вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Волгоград, Тюмень и Ярославль.

Как отмечается в сообщении, самая дорогая аренда посуточного жилья этим летом оказалась в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 70 рублей в среднем за сутки. По сравнению с допандемийным летом 2019 года цены здесь выросли на 15%.

Среди крупнейших российских городов в первой десятке по средней стоимости посуточной аренды жилья также оказались Калининград, где в данный момент показатель составляет 2 тыс. 740 рублей (+16% по сравнению с летом 2019 года), Казань - 2 тыс. 740 рублей (+10%), Ярославль - 2 тыс. 200 рублей (+5%), Нижний Новгород - 2 тыс. 80 рублей (+7%), Кисловодск - 2 тыс. 30 рублей (+2%).

Наиболее доступные цены на посуточную аренду среди крупнейших городов России зафиксированы в Екатеринбурге (1 тыс. 970 рублей за сутки), Волгограде (1 тыс. 950 рублей) и Тюмени (1 тыс. 880 рублей). По сравнению с летом 2019 года цены здесь практически не изменились.

Авиаперевозки внутри РФ в июне 2021 года выросли на 37% к июню "доковидного" 2019 года, до 9,5 млн человек, добавили эксперты со ссылкой на данные Росавиации. Говоря об итогах 2020 года, эксперты сообщили о том, что из 13,6 млн отдыхающих, посетивших столицу в прошлом году, 12,8 млн - жители регионов России.