ВЦИОМ: россияне стали реже ходить на выборы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Количество россиян, готовых участвовать в выборах, сократилось до 22% (27% в 2011 году), при этом желающих участвовать в коллективном благоустройстве подъездов и домов за последние 10 лет стало больше в три раза (8% в 2011 году, 24% в 2021 году). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы в понедельник.

"Наши соотечественники чаще всего активно участвуют в коллективном благоустройстве подъездов/домов (24%), в выборах (22%) и сборе средств/вещей для людей в тяжелом положении (20%)", - говорится в опросе.

По данным ВЦИОМ, за 17 лет мониторинга показатель участия россиян в выборах достиг наименьшего значения (22% в 2021 году против 55% в 2004 году, 27% в 2011 году). При этом количество респондентов, которые считают, что их участие в выборах ничего не изменит, сократилось за 14 лет почти в два раза (с 29% в 2007 году до 16% в 2021 году).

Отмечается, что за последние 10 лет в восемь раз выросло число россиян, участвующих в коллективных обращениях или подписании петиций. Порядка 45% граждан за последний год не участвовали ни в общественной, ни в политической жизни страны.

Как отмечает ВЦИОМ, 28% респондентов пояснили, что не проявляют социальную активность из-за отсутствия времени, 20% так поступают, поскольку уверены, что политикой должны заниматься профессионалы, 19% заявили, что доверяют президенту.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11 июля 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.