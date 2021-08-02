Журналисты собираются у посольства Польши в Токио, куда прибыла Тимановская

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Журналисты японских и мировых СМИ собираются у посольства Польши в Токио, куда, как сообщили очевидцы корреспонденту ТАСС, приехала белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская. Сотрудники полиции не отвечают на вопросы СМИ, само посольство тоже не подтверждает, что она находится на территории диппредставительства.

Около посольства Польши в Токио собрались около 50 японских и иностранных журналистов, а также несколько активистов с бело-красно-белыми флагами из числа уроженцев Белоруссии, проживающих в Японии. Обстановка у польского дипломатического представительства спокойная, на месте за порядком следят сотрудники столичной полиции.

Ранее ряд государств заявил о готовности предоставить убежище спортсменке, которая отказалась возвращаться в Белоруссию после решения тренерского штаба команды по легкой атлетике отправить ее домой в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что спортсменке предложили гуманитарную визу. Позднее телеканал NHK сообщил, что Польша уже начала процесс предоставления убежища Тимановской.

Изначально планировалось, что спортсменка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение. Позднее она рассказала, что на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил в понедельник, что отслеживает ситуацию вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской и сотрудничает в этом вопросе с оргкомитетом Олимпиады и Международным олимпийским комитетом.