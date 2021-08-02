СМИ: хакеры могли получить данные главы Италии при атаке на систему здравоохранения

РИМ, 2 августа. /ТАСС/. Хакеры, совершившие атаку на сайт системы здравоохранения столичной области Лацио, могли получить доступ к персональным данным президента Италии Серджо Маттареллы, премьер-министра Марио Драги, а также глав спецслужб. Как пишет в понедельник газета la Repubblica, масштабная кибератака может иметь серьезные последствия для госбезопасности Италии.

По данным издания, в системе, через которую осуществляется запись на прививку от коронавируса, содержатся данные о всех вакцинированных в столице, а также информация о состоянии их здоровья и история болезни. Наряду с информацией о 70% жителей Рима и его окрестностей, которая включает в себя адреса, номеров телефонов и другие личные данные, в системе есть персональная информация о президенте Италии, премьер-министре и других руководителях, включая глав спецслужб и вооруженных сил, привившихся в столице. Газета отмечает, что специалисты по киберпреступлениям еще ведут работу по устранению последствий атаки и поиску ее возможных исполнителей. La Repubblica утверждает, что итальянские власти обратились к американским экспертам за помощью. Стало известно, что злоумышленники потребовали выкуп в биткойнах.

Кибератака на портал здравоохранения региона Лацио была совершена в ночь с субботы на воскресенье. Запись на вакцинацию от коронавируса была приостановлена. Сайт до сих пор остается недоступен пользователям.

Лацио считается одним из наиболее успешных итальянских регионов по ведению кампании по вакцинации. В минувшие выходные число иммунизированных в Италии превысило 60% населения в возрасте старше 12 лет. К концу лета власти надеются преодолеть 80-процентный барьер.