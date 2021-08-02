Дожди с грозами и понижение температуры воздуха на семь градусов прогнозируют в ЦФО

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют дожди с грозами и ветром с порывами до 17-23 м/с в ряде регионов Центрального федерального округа 2-3 августа, в том числе в Воронежской, Ивановской, Калужской, Тамбовской областях. При этом с 3-4 августа на всей территории округа ожидается понижение температуры воздуха в среднем на семь градусов, до плюс 23-25, местами плюс 27-29 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Предупреждения о дождях, грозах, ветре с порывами до 15-20 м/с, которые возможны до конца суток 2 августа, распространили в понедельник центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Воронежской, Брянской, Тверской, Тульской, Костромской областей. Как рассказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области, в регионе 3 августа на фоне дождей возможны порывы ветра до 23 м/с, при этом температура воздуха с плюс 35 градусов понизится в среднем на семь градусов. "Местами по Воронежской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 18-23 м/с. Такая погода продержится один день, после чего жара не вернется, а будет умеренная теплая погода, в пределах нормы, днем - плюс 28 градусов, ночью - плюс 18-19 градусов", - сказал собеседник агентства.

Непогода с вечера 2 августа и до вечера 3 августа прогнозируется в Ивановской, Курской, Липецкой областях. "С 18:00 2 августа до 18:00 3 августа на территории Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: переменная облачность, кратковременные дожди с грозами, днем местами сильные дожди. Ветер южный с переходом на западный 6-11 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с", - сообщили в региональном ЦГМС.

В Белгородской, Курской, Липецкой Тамбовской областях, где 2 августа воздух прогрелся до плюс 33-35 градусов, 3-4 августа также станет прохладней - около плюс 27-29 градусов. В Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях температура воздуха во вторник и среду понизится с плюс 31-33 градусов до плюс 23-25 градусов. "Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер западный, температура воздуха в регионе днем - до плюс 24 градусов. 4 августа будет переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь, до плюс 25 градусов", - сообщили ТАСС в ЦГМС по Смоленской области.