Власти Пензенской области попросили Путина выделить средства на оборудование для КТ-центра

ТАСС, 2 августа. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко попросил президента России Владимира Путина выделить федеральные средства для закупки необходимого оборудования в ПЭТ/КТ-центр, который власти области рассчитывают построить на собственные средства. С такой просьбой руководитель региона обратился к президенту во вторник на встрече в режиме видеоконференции.

Ранее сообщалось, что центры ядерной медицины, оснащенные современным оборудованием для проведения ПЭТ/КТ-сканирования, откроют в Оренбурге, Ульяновске, Пензе, Саратове и Нижнем Новгороде до 2023 года.

"Мы за счет регионального бюджета строим ПЭТ/КТ-центр, уже начнем строить в следующем году. Естественно, нам нужна аппаратура - сам ПЭТ/КТ, который бы позволил делать качественную диагностику и, соответственно, осуществлять лечение, избегать осложнений после онкологических операций, которые будут проводиться. Думаю, что это повысит качество лечения и, конечно, отразится на уровне жизни наших людей, поэтому мы и просим поддержать те наши заявки, которые мы направили для включения в федеральный бюджет <...> Мы просим оказать нам поддержку, чтобы его приобрести за федеральные средства", - обратился к президенту Мельниченко.

"Хорошо", - ответил Владимир Путин на просьбу врио губернатора.

В Приволжском федеральном округе подобные центры уже имеются в Уфе, Самаре, Перми и Кирове.

ПЭТ/КТ - метод диагностики онкологических заболеваний, который сочетает возможности позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ), позволяет обнаружить малейшие опухолевые очаги на ранних стадиях заболевания и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований. Изображение дает возможность отличить доброкачественное образование от злокачественного с высокой долей достоверности. ПЭТ/КТ исследование назначают для уточнения размеров опухоли, а также определения наличия или отсутствия метастатического процесса в организме пациента.

Уровень онкозаболеваний и инфекционная служба

Олег Мельниченко также рассказал Владимиру Путину, что сейчас в Пензенской области уровень онкологических заболеваний выше среднероссийского на 23% (в среднем 7 тыс. заболеваний в год), это около 550 случаев на 100 тыс. населения.

"Это медицинский показатель. С превышением на 23 процента мы идем к средней [заболеваемости] по Российской Федерации. Отсюда, конечно, и высокая смертность от онкологических заболеваний. А ковид еще более обострил эту ситуацию, потому что люди с онкологией, которые переносили ковид, так или иначе получали потом осложнения. Понятно, что у нас есть онкологический центр, но там не хватает хирургических мощностей на сегодняшний момент, и мы, конечно же, нуждаемся в том, чтобы построить отдельный хирургический корпус", - сказал врио губернатора.

Он также добавил, что развитие эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, показало, что региону необходимо укреплять инфекционную службу. "Поэтому мы просим поддержать и включить в проект бюджета 2022-2024 годов строительство корпуса инфекционного отделения в нашей больнице специализированных видов помощи. Мы, в свою очередь, сейчас с учетом ситуации с ковид в этой больнице дополнительно развертываем станции по производству кислорода. И таким образом, у нас там создается хорошее ядро для того, чтобы лечить и легочные инфекции, которые сейчас идут с осложнениями из-за ковида, поэтому для нас это важно, для Пензенского региона", - добавил Мельниченко.