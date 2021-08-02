В Норвегии впервые обнаружили штамм коронавируса "лямбда"

ХЕЛЬСИНКИ, 2 августа. /ТАСС/. Штамм коронавируса "лямбда", в прошлом году обнаруженный в Перу, впервые зафиксирован в Норвегии. Об этом сообщил в понедельник телеканал TV2 со ссылкой на норвежский институт здравоохранения.

Ведомство указало, что новый штамм был обнаружен в течение последних четырех недель, но не называет точное место и день, когда он был выявлен.

В институте допускают, что в стране может быть больше случаев заражения именно этим вариантом вируса, но в целом считают это пока маловероятным. Кроме того, в организации не думают, что он сможет вытеснить штамм "дельта".

Штамм "лямбда" был впервые обнаружен в Перу в конце лета прошлого года. На него до появления варианта "дельта" приходилось большинство случаев заражения в Перу и около трети новых случаев в Аргентине и Чили. В его геноме присутствует набор из восьми ключевых мутаций, которые, предположительно, повышают заразность вируса.