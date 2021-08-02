Более 80% депутатов и сотрудников Мособлдумы привились от COVID-19

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Свыше 80% депутатов и сотрудников Московской областной думы прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Большинство депутатов и сотрудников Мособлдумы - более 80% - прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Многие сделали прививки еще в начале года, поэтому сейчас пошли уже на "второй круг" - на ревакцинацию", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он напомнил, что в Московской области развернуто порядка 370 пунктов вакцинации от СOVID-19.

"Благодаря тому, что наши жители сознательные, понимают свою ответственность, ситуация с распространением вируса стабилизировалась, и мы можем закрывать инфекционные отделения и направлять освободившиеся средства на приоритетные направления - строительство и ремонт социальных объектов и дорог, благоустройство", - добавил Брынцалов.

Пройти вакцинацию от COVID-19 в Московской области могут лица старше 18 лет. Для прохождения процедуры при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.