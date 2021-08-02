Исследование: до 20% пользователей сервисов знакомств в РФ стали объектами преследования

МОСКВА, 2 августа./ТАСС/. Около 20% российских пользователей сервисов знакомств становились жертвами онлайн-преследования, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского" по результатам социсследования.

Опрос среди пользователей сервисов для онлайн-знакомств был проведен по заказу "Лаборатории Касперского" агентством Sapio в июне. Участвовали более 18 тыс. респондентов по всему миру, в том числе 506 человек из России.

"В России примерно каждый пятый (18%) владелец аккаунта в приложении для онлайн-знакомств не понаслышке знает, что такое преследование в социальных сетях", - отмечается в сообщении. В числе других инцидентов, с которыми сталкиваются пользователи таких приложений, - угрозы использовать личную информацию во вред, выкладывание скриншотов переписки и личных фото в публичное пространство и даже преследование в реальной жизни. "Причем такие угрозы могут исходить и от тех, с кем пользователи какое-то время общались в приложении, и от совсем незнакомых людей", - поясняется в сообщении.

Для снижения рисков рекомендуется не делиться в сети излишними подробностями о себе. Если домашний адрес, место работы, название компании или номер телефона можно легко найти в интернете, этим могут воспользоваться злоумышленники.

"В социальных сетях и различных приложениях для онлайн-знакомств, конечно, можно найти любовь всей жизни, но там присутствуют и недоброжелатели, и мошенники, использующие такие сервисы для сбора данных и последующего шантажа. Вот почему при общении онлайн важно соблюдать базовые правила цифровой безопасности. Мы рекомендуем не указывать личную информацию, такую как номер телефона, местонахождение, домашний и рабочий адреса", - комментирует эксперт "Лаборатории Касперского" по контентному анализу Анна Ларкина.

По данным компании, явление, когда информация о человеке публикуется без его согласия, чтобы навредить репутации, называется доксинг. С ним сталкивался каждый пятый из тех, кто пользуется приложениями для онлайн-знакомств в России. Еще 12% не сталкивались сами, но знают того, кто был жертвой доксинга.