Более 10 млн ПЦР-тестов на коронавирус провели в Подмосковье

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Свыше 10 млн ПЦР-исследований на наличие новой коронавирусной инфекции провели в Московской области с начала пандемии. За сутки в регионе проводится около 30 тыс. ПЦР-исследований, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"С начала пандемии COVID-19 в Московской области провели более 10 млн ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что ПЦР-исследование на COVID-19 в Подмосковье проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. СМС с результатами анализа приходят прошедшим процедуру на телефон.

"ПЦР-диагностика является основным методом диагностики, позволяющим выявить заболевших коронавируcом. В Подмосковье в проведении исследований задействованы 18 лабораторий, включая 11 государственных. Только за сутки в регионе проводится порядка 30 тыс. ПЦР-исследований на COVID-19", - приводятся в сообщени слова зампреда правительства Подмосковья - министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.