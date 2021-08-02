В Ростовской области умерли 30 медиков после заражения коронавирусом на рабочем месте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Тридцать медицинских работников из Ростовской области умерли после заражения коронавирусом на рабочем месте. Об этом сообщила управляющая Ростовским региональным фондом социального страхования Татьяна Рагель в понедельник на заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

"В связи со смертельными случаями медицинских работников было произведено 30 выплат. Сумма единовременная <…> составила 2 млн 753 тыс. рублей. То есть 82,6 млн рублей было перечислено выгодоприобретателям в связи со смертью медицинских работников", - сказала Рагель. Она отметила, что данная мера социальной поддержки действует с 1 ноября 2020 года.

Кроме того, как отметила Рагель, еще 5 510 медицинских работников получили выплаты в связи с временной утратой трудоспособности вследствие заражения коронавирусом, которая не завершилась инвалидностью. Одному медику после перенесенного коронавируса назначена группа инвалидности.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 120 493, число выздоровевших выросло до 97 645, умер 5 241 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1.

В начале июля власти ужесточили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. В частности, приостановлено проведение в общественных местах массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.