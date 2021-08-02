На Урале в начале августа прогнозируют до 37 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Температура воздуха в ряде регионов Уральского федерального округа в начале августа превысит 30 градусов, в Челябинской области температура повысится до 36-37 градусов. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах в понедельник.

"[В Свердловской области 3 августа] переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 12-17 градусов, днем - 26-31", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К среде температура воздуха прогреется до 34 градусов, 4 и 5 августа в регионе ожидаются грозы.

Во второй половине дня 2-5 августа в южных районах Челябинской области ожидается до 36-37 градусов, сообщает Уральский гидрометцентр. По данным курганских синоптиков, в регионе к четвергу потеплеет до 33 градусов, ожидается гроза и дождь, во вторник - порывы ветра до 13 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидаются грозы с порывами ветра до 16-17 м/с, кратковременные дожди, температура воздуха к пятнице поднимется до 29 градусов днем и 17 градусов - ночью. В эти же дни в Ханты-Мансийском автономном округе пройдут дожди и грозы с сильным ветром до 14 м/с, температура воздуха поднимется до 24-29 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие три дня пройдут дожди, местами воздух прогреется до 29 градусов днем, плюс 18-20 - ночью.