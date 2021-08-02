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Автостраду в Якутске, где произошла утечка газа, частично закрыли для ремонта

Движение в противоположном направлении не ограничили

ЯКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Проезд на автостраде 50 лет Октября в Якутске, где накануне произошла утечка газа, ограничили в направлении из аэропорта в центр города для восстановительных работ. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в АО "Сахатранснефтегаз".

Ранее в пресс-службе компании сообщали, что все полосы автострады из аэропорта в город перекроют вечером 2 августа для проведения земляных работ и асфальтирования.

"Дорогу, которая ведет в город, перекрывают прямо сейчас", - сказали в компании.

Движение на автостраде в противоположном направлении не ограничили. Ремонт шел поэтапно, и в первую очередь восстановили покрытие автострады в сторону аэропорта.

Вечером 1 августа на четырехполосной автостраде произошел прорыв на резервном газопроводе высокого давления диаметром 300 мм, тем же вечером утечку газа локализовали. В пресс-службе регионального управления МЧС России сообщали, что угрозы близлежащим зданиям нет, никто не пострадал. После инцидента прокуратура Якутии организовала проверку с привлечением специалистов Ленского управления Ростехнадзора.

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