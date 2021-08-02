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С места захоронения расстрелянных под Псковом в войну подняли останки восьми людей

Место обнаружили в ходе экспедиции по федеральному проекту "Без срока давности"

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Специалисты подняли первые человеческие останки с места массового захоронения граждан, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны на территории Невельского района Псковской области. Предположительно, они принадлежат восьми разным людям, один из которых ребенок, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"На месте уже подняты разрозненные человеческие останки. По предварительным данным проведенной экспертизы установлено, что они принадлежат восьми людям, один из которых - ребенок", - говорится в сообщении со ссылкой на следственное управления СК РФ по Псковской области.

Первичный анализ повреждений позволяет предположить, что эти люди погибли от пулевых ранений. Для эксгумации тел в район возле деревни Борки прибыл 90-й отдельный специальный поисковый батальон.

Место массового захоронения граждан было обнаружено в ходе экспедиции по федеральному проекту "Без срока давности". Как ранее сообщалось, согласно архивным данным, приблизительно здесь в 1941 году находилось место расстрела мирных жителей, в земле могут находиться останки нескольких сотен человек, убитых нацистами во время оккупации Невельского района в Великую Отечественную войну.

Прошлым летом СК РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения граждан под Псковом, погибших в войну в нацистском концлагере "Моглино". В результате раскопок в 2020 году в районе деревень Моглино, Глоты, Андрохново поисковиками Минобороны РФ были найдены и затем эксгумированы останки 188 человек.

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