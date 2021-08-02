Осенний праздник фонтанов в "Петергофе" отменили из-за эпидситуации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" объявил об отмене осеннего праздника фонтанов из-за эпидемиологической ситуации. Об этом в понедельник сообщается на сайте учреждения.

"С учетом сохраняющейся на территории Санкт-Петербурга сложной эпидемиологической обстановки дирекцией ГМЗ "Петергоф" принято решение об отмене осеннего праздника фонтанов в 2021 году. Мы надеемся, что это позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции среди гостей и сотрудников музея-заповедника", - сказано в сообщении.

В Петергофе отметили, что фонтаны Нижнего парка будут работать до 17 октября включительно. Вместе с тем в музее-заповеднике призвали гостей внимательно отнестись к предложениям о продаже билетов на "закрытие фонтанов" и остерегаться мошенников.

Осенний праздник фонтанов традиционно проходит в сентябре и входит в число самых популярных событий туристического сезона в Санкт-Петербурге. Красочное шоу в парке на берегу Финского залива, на которое обычно приезжает посмотреть большое количество зрителей, каждый год посвящают разным темам.

В конце мая весенний праздник фонтанов, открывший летний сезон в Петергофе, состоялся со зрителями. Театрализованное представление было посвящено 300-летию водоподводящей системы, питающей фонтанный комплекс.

В 2020 году праздники фонтанов, как весенний, так осенний, которые традиционно проходили при большом количестве гостей, были также отменены из-за ситуации с коронавирусом. Исключением стало празднование 315-летия основания царской резиденции Петергоф: 12 сентября музей-заповедник отметил его фейерверком и торжественным пуском фонтанов, который впервые в 2020 году состоялся при участии посетителей.

О музее-заповеднике

Петергоф был основан в 1710 году Петром Великим, он же создал в резиденции парк с фонтанами по образцу Версаля. Фонтанная система Петергофа - одна из крупнейших в мире, она состоит из 147 фонтанов и на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков. Музей-заповедник "Петергоф" является одним из самых популярных туристических объектов России.