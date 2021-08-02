В РПЦ благословили российских паралимпийцев перед поездкой в Токио

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Молебен с участием спортсменов паралимпийской сборной России прошел в Троице-Сергиевой Лавре перед поездкой команды на Игры в Токио, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

"В Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры был совершен молебен перед Паралимпиадой в Токио. На богослужении молилась сборная команда России по бочча, которая в скором времени отправится на XVI Паралимпийские игры", - говорится в сообщении.

Богослужение провел член Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, председатель отдела по спорту Сергиево-Посадской епархии, председатель Центрального совета общероссийской общественной организации "Российский союз православных единоборцев" протоиерей Кирилл Соколов. По окончании молебна священник пожелал спортсменам вернуться с победой и каждому подарил икону святителя Николая Японского.

На молебне присутствовал заведующий информационным отделом посольства Японии в России Тосио Ямамото. Он также пожелал российской команде успехов и вручил памятные подарки.

Бочча - паралимпийский вид спорта на точность с мячом, имеющий сходство с боулингом. Впервые в программу Паралимпийских летних игр его включили в 1984 году. В России бочча начала развиваться с 2009 года.