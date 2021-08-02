Российские школьники завоевали четыре золотых медали на Международной химической олимпиаде

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Все четыре российских участника завоевали золотые медали на 53-й Международной олимпиаде по химии (МХО53), которая проходила в дистанционном формате, сообщила пресс-служба МГУ в понедельник.

"В понедельник в Токио прошла церемония закрытия 53-й Международной олимпиады по химии. Во время церемонии были объявлены имена победителей: Андрей Тырин (Москва), Александр Трофимов (Екатеринбург), Георгий Жомин (Москва) и Тимофей Чаркин (Москва) - все четверо представителей сборной России завоевали золотые медали", - говорится в сообщении. Участие каждого в олимпиаде индивидуально, как и присуждаемая победа, однако выступают участники в составе сборной страны. Международная химическая олимпиада стартовала в Токио 25 июля. В ней приняли участие 79 стран.

Как отметил ректор МГУ академик Виктор Садовничий, слова которого приводятся в сообщении, система подготовки команды для участия в международных химических олимпиадах разработана на химическом факультете вуза. "В этом году в команде три одиннадцатиклассника, и все они продолжат учиться химии в Московском университете. Андрей Тырин и Александр Трофимов подали документы на химический факультет МГУ, а Георгий Жомин - на факультет наук о материалах. Поздравляю ребят и их учителей с заслуженной победой", - отметил Садовничий.

Как рассказал руководитель сборной России по химии профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин, в этом году команде удалось провести полноценные сборы, несмотря на пандемию. "Подготовка длилась две недели, в течение которых больше 20 победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии решали сложнейшие задачи по всем основным разделам химии. Наибольшее внимание было уделено физической и органической химии. Сборы завершились теоретической олимпиадой, четыре победителя которой и составили команду России", - приводятся в сообщении слова Еремина.

Отмечается, что все члены российской сборной уже успели завоевать в этом году медали 55-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, в которой принимали участие 28 стран.