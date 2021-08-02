Проект для поддержки медиаисторий об онкологии "Грант Павленко" закроют

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Проект "Грант Павленко", созданный для финансовой поддержки медиапроектов об онкологии, будет закрыт. Об этом на свой странице в Facebook сообщил в понедельник общественный деятель, медиаменеджер Митя Алешковский.

"С прискорбием вынужден сообщить, что мы приняли грустное решение - закрыть проект "Грант Павленко". К сожалению, мы не получили того количества качественных заявок, на которые рассчитывали в начале нашей работы. С каждым конкурсом заявок становилось все меньше, и нам было все труднее выбирать достойные медиапроекты, чтобы финансировать их. Видимо, для российской журналистики еще не настали времена, когда мы готовы делать качественные материалы на тему онкологии", - написал он.

По его словам, все деньги, которые собираются сейчас на patreon.com, будут переводиться напрямую семье Андрея Павленко, а оттуда его вдова Анна будет сама распределять, каким благотворительным проектам, связанным с онкологией, переводить средства.

История Павленко

В марте 2018 года онколог Андрей Павленко узнал, что у него агрессивная форма рака желудка в третьей стадии, вероятность излечения в таких случаях - порядка 5%. После этого доктор запустил на портале "Такие дела" проект "Жизнь человека", где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться. В перерывах между этапами лечения онколог продолжал работать с пациентами, проводить мастер-классы и выступать на научных конференциях.

В октябре 2019 года Павленко вместе с коллегами по клинике и фондом поддержки женщин "Александра" также представил проект "Равное консультирование в онкологии". Женщины, пережившие рак, получили таким образом возможность консультировать находящихся на лечении пациенток с онкологическими заболеваниями органов репродуктивной сферы.

Врач умер 5 января 2020 года.

Сообщалось, что, по договоренности с онкологом, будет объявлено о создании гранта имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видеодокументалистов и пишущих журналистов, которые рассказывают в своей работе о людях, борющихся против рака. При этом половина собираемых средств будет ежемесячно переводиться семье Андрея, вторая половина - распределяться грантовым комитетом на производство материалов о борьбе с онкологией.