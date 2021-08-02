Литературный подкаст и онлайн-музей ТУ-104 выиграли гранты на форуме "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Представители 10 субъектов РФ выиграли гранты на реализацию своих проектов на конкурсе, проходившем в рамках форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". Среди них - идеи по созданию литературных подкастов, образовательной площадки для театров из отдаленных городов, виртуального музея легендарного советского самолета ТУ-104 и другие, сообщили в понедельник в пресс-службе форума.

"На "Тавриде" подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда "Видеохостинг и диджитал-сервисы". Всего на публичных защитах конкурса, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу "Россия - страна возможностей", было представлено 54 проекта. Экспертная комиссия конкурса рекомендовала к присуждению грантовых средств 11 проектов", - говорится в сообщении. Общая сумма грантовых средств - более 7 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, среди победителей - Владислава Петрова из Башкортостана, которая предложила создать литературный подкаст #вшколе. "Участниками проекта станут учащиеся 6-10-х классов. В течение учебного года они будут изучать биографии писателей, записывать и монтировать выпуски подкаста. В завершение проекта учащиеся выпустят сезон школьного литературного подкаста, состоящий из пяти серий", - приводятся ее слова в сообщении.

Вячеслав Горев из Новосибирской области представил проект "Легенда ТУ-104". "Мы создадим онлайн-музей, посвященный советскому самолету ТУ-104. Посетители портала совершат виртуальную прогулку по самолету, который сейчас находится в Бердске. Узнают историю данной авиамодели и судьбу конкретного самолета, брошенного на аэродроме в маленьком городе, а сейчас полностью восстановленного и превращенного в музей", - цитирует его пресс-служба.

Александра Шапкова из Нижегородской области создаст на грантовые средства студенческий документальный фильм о театральной истории Нижегородской области "Из Нижнего в Россию". Екатерина Абрамчук из Московской области создаст "мотивирующий социальный ролик, направленный предупреждение случаев подростковой преступности и повышение мотивации к развитию и учебе у молодых людей, оказавшихся в неблагоприятных жизненных обстоятельствах". Москвичка Лидия Филиппова получила 1 млн рублей на проект "Аффинаж", зрители которого получат возможность "разобраться в природе творчества" и поучаствовать в создании саундтрека к фильму вместе с одноименной музыкальной группой.

Участники из Красноярского края Екатерина Хиновкер и Владимир Тарасов получили гранты на запуск поэтической школы-студии для подростков и короткометражный фильм о "неординарных людях разных профессий, взглядов, культуры", которые остались на своей малой родине. Ангелина Куликова из Вологодской области создаст иммерсивный киноспектакль-променад "Евгений Онегин", Ольга Москвичева из Волгоградской области - интернет-издание "Степь", которое расскажет о культурной жизни областного центра и социально значимых мероприятиях, Нина Станиславская из Крыма - креативное пространство "Развиваемся вместе", где смогут повысить профессиональные навыки театральные коллективы из отдаленных городов. Проект Никиты Суханова из Бурятии подразумевает пять роликов, где будет рассказываться о Бурятии, Туве, Забайкальском крае, Карачаево-Черкесской Республике и Еврейском автономном округе - российских регионах с самыми низкими показателями уровня жизни, но с большими природными богатствами и национальным наследием.

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватывает период с 2019 по 2024 годы.