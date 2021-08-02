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Пострадавшим от наводнения в ФРГ выплатили около €215 млн

Общее число погибших во всех охваченных стихией населенных пунктах превысило 180, пострадали более 750 человек

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Помощь пострадавшим от наводнений на западе ФРГ гражданам и предприятиям уже превысила €200 млн. Об этом заявил в понедельник премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия, глава Христианско-демократического союза Армин Лашет.

"За эти дни выплачено около €215 млн в виде срочной помощи", - сказал он в эфире телеканала n-tv.

С 12 июля на протяжении нескольких дней на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Общее число погибших во всех охваченных стихией населенных пунктах превысило 180, пострадали более 750 человек.

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Германия
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