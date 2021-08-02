Детсады Чебоксар получили 900 тыс. рублей на внедрение методик и обустройство территории

ТАСС, 2 августа. Три детских сада в Чебоксарах получили гранты на 900 тыс. рублей, которые будут направлены на обустройство территории, а также внедрение новых методик и проектов. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы Чувашии.

"В этом году по 300 тыс. рублей получили три детских сада. В 166-м обустроят спортивный дворик для дошколят, в детсаду №101 внедрят проект "Театр глазами детей. Дети Че". В 165-м чебоксарском детском саду разработали авторскую методику развития речи на нейротренажерах", - отметили в пресс-службе.

Гранты дошкольные учреждения получили благодаря реализации муниципальной программы "Развитие образования". Для отбора детские сады участвовали в конкурсе проектов "Детский сад - шаг в будущее". Конкурс проводится ежегодно. Его задача стимулировать инновационную деятельность муниципальных дошкольных организаций.