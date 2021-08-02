В Крыму 18 объектам общепита разрешили работать по ночам после вакцинации персонала

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Крыма разрешили работу 18 объектов общественного питания после 23:00 после вакцинации персонала от нового коронавируса и при соблюдении требований безопасности, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе министерства экономического развития республики.

"По результатам выезда на объекты, которые подали заявления на работу после 23:00, на данный момент получили разрешение 18 объектов общественного питания. В этих заведениях соблюдаются все нормы Роспотребнадзора, вакцинированы сотрудники и предоставлен доступ к камерам. Все заведения, которые прошли проверку, и информация о них внесена в указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", будут отмечены специальной табличкой", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Крыма - министра финансов республики Ирины Кивико.

Уточняется, что рабочие группы посетили 54 объекта общественного питания. "Не все субъекты малого и среднего бизнеса оказались готовы: чаще всего камеры отсутствовали, вакцинацию прошли не все сотрудники либо был предоставлен не полный пакет документов", - говорится в сообщении.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. В ряде районов до 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов.