Общественные палаты регионов станут площадками для вовлечения НКО в сферу соцуслуг

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Общественные палаты регионов России, на территории которых действует закон о государственном социальном заказе, должны стать площадками для диалога между некоммерческим сектором и властями. При этом есть потребность усовершенствовать необходимую для работы в субъектах нормативно-правовую базу и дополнительно информировать НКО и муниципалитеты, считают принимавшие в понедельник участие в совещании по вопросам реализации закона представители федеральной и региональных общественных палат в Общественной палате (ОП) РФ.

Закон о социальном заказе приняли в июле 2020 года. По нему новые способы организации государственных и муниципальных услуг можно задействовать при социальном обслуживании населения, санаторно-курортном лечении, оказании паллиативной медпомощи, развитии туризма, спортивной подготовке, содействии занятости населения. Пилотный проект был запущен в 2020 году, в нем приняли участие 16 регионов, в середине июля 2021 года стало известно о том, что в число пилотных войдут еще 13 субъектов РФ.

"В пилотных регионах [площадками для коммуникации] выступают разные институты - региональные общественные палаты, в других регионах - отделения "Опоры России", иногда это просто ресурсные центры для НКО <…> И в их задачи входит, прежде всего, содействие тому, чтобы все заинтересованные стороны процесса были в него включены, чтобы никто не был забыт, чтобы велся постоянный диалог не только между органами власти и поставщиками услуг, как правило, бюджетными организациями, но и чтобы обязательно туда включались и негосударственные поставщики, в том числе даже потенциальные <…> У этих диалоговых площадок есть еще и другой функционал - общественный мониторинг того, что происходит, участие в исследованиях, которые проводятся тоже в рамках всего процесса", - сообщила председатель Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

Заместитель начальника отдела департамента правового регулирования бюджетных отношений Министерства финансов РФ Надежда Григорьева добавила, что на базе общественных палат регионов происходит информирование граждан и НКО по вопросам конкуренции при оказании услуг. "Закон предполагает достаточно сложное взаимодействие нескольких целевых групп, к которым относятся органы власти, государственные учреждения и негосударственные организации, а также граждане. На базе общественных палат регионов создается система развития межсекторного диалога, роста компетенций и информированности граждан и НКО по вопросам обеспечения конкурентного доступа негосударственных поставщиков к оказанию услуг в социальной сфере", - сказала она.

В свою очередь заместитель председателя Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Ольга Сидорова добавила, что общественная палата округа уже стала площадкой для коммуникации НКО и властей в регионе. Кроме того, на сайте региональной общественной палаты предоставляется информация о том, как реализуются пилотные проекты в ХМАО. "На сайте Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа у нас сформирован отдельный баннер, по ссылке которого можно узнать всю информацию, какая сегодня есть на федеральном и региональном уровнях", - пояснила она.

Совершенствование закона и информирование

Однако член ОП Челябинской области, директор регионального ресурсного центра для СО НКО Михаил Комиссаров отметил, что для успешной реализации закона в регионах необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу. "Мы для себя проанализировали региональную нормативную базу, в том числе нашу, признаюсь, про другие субъекты говорить не буду, но у нас она была несовершенна <…> Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы модельных документы со стороны наших коллег из Министерства финансов России было больше. Тогда бы у нас не было ситуации, когда регионы просто допускают какие-то ошибки под давлением и непрофессионализмом своих финансовых или юридических органов", - сказал он.

По словам члена Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, члена ОП Калининградской области Ольги Аринцевой, в регионе для представителей некоммерческого сектора и ОП была проведена презентация плана деятельности рабочей группы, занимающейся реализацией закона. При этом она считает, что необходимо провести еще несколько подобных встреч.

О необходимости дополнительного информирования муниципальных работников заявила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева. Для этого в регионе разработаны информационные письма, пошаговая презентация, а также планируется выпуск специальных буклетов, в которых будет информация о том, как оказать или получить услугу. "Сегодня, выезжая в муниципальные районы, мы снабжаем наших членов материалами, на базе которых они рассказывают о реализации этого федерального закона в муниципальных образованиях", - сказала она.