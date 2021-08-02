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Пандемия COVID-19

В ФРГ предложат вакцинироваться от коронавируса гражданам в возрасте от 12 до 17 лет

Представители региональных и федеральных властей также договорились с сентября начать программу ревакцинации граждан с хроническими заболеваниями

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Министры здравоохранения 16 федеральных земель Германии договорились о включении в программу вакцинации от коронавируса жителей в возрасте от 12 до 17 лет. Как сообщило в понедельник агентство DPA, решение принято единогласно.

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"У нас достаточно вакцины для всех возрастных групп", - сказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Также представители региональных и федеральных властей договорились с сентября начать программу ревакцинации граждан с хроническими заболеваниями.

В настоящее время два компонента вакцины от коронавируса получили в ФРГ более 52% населения. 61% жителей сделана как минимум одна прививка.

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ГерманияПандемия COVID-19
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