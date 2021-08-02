Суд отказался освободить от ареста заразившуюся коронавирусом участницу Pussy Riot Флорес

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы отклонил ходатайство защиты участницы группы Pussy Riot Риты Флорес (Маргариты Коноваловой) об освобождении ее от дальнейшего отбывания административного ареста после того, как ее госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС рассказал адвокат Флорес Мансур Гильманов.

"Суд отклонил наше ходатайство об освобождении Флорес от дальнейшего отбытия наказания, но удовлетворил ходатайство полиции о его приостановке на время лечения. После выписки из больницы ей останется просидеть под арестом 5 суток и 21 час", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Коноваловой подтвердили наличие у нее коронавирусной инфекции. Ее госпитализировали из срецприемника.

До этого другая участница Pussy Riot, муниципальный депутат Людмила Штейн, также заявила, что заболела коронавирусной инфекцией, когда отбывала административный арест.

22 июля Зюзинский суд Москвы арестовал Флорес на 15 суток за неповиновение требованию сотрудника полиции. Флорес была задержана накануне, изначально ей заявили, что она похожа на человека из ориентировки, который разыскивается за кражу кошелька. Потом ее отвезли в отдел полиции "Котловка", в отношении нее составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"). По данным адвоката, "якобы она не предоставила полицейским документ, удостоверяющий личность".

За последний месяц полицейские задерживали и других членов группы Pussy Riot: Марию Алехину, Александра Софеева, Дмитрия Воронцова, Веронику Никульшину. Всем им был назначен административный арест за мелкое хулиганство или неподчинение полиции. Софеев и Никульшина покинули Россию.